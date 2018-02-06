7 شركات أوروبية وأمريكية تفوز بتوريد أول دفعة للقمح إلى السعودية

فازت سبع شركات أوروبية وأمريكية من 14 شركة تقدمت بعروض أسعار، بعقود توريد أول دفعة قمح تزن 739 ألف طن إلى السعودية للعام الجاري 2018، بعد أن قدمت أسعارا تنافسية تعتبر أقل الأسعار للشحنات المطلوبة.

وقال لـ "الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إنه تمت ترسية 12 باخرة من القمح المستورد على الشركات السبعة "كاسيلو الإيطالية، هولبد البريطانية، كارجيل السويسرية، اَي دي إم الأمريكية، يونين إنفيفو سوفليه الفرنسيتين، أولام السويسرية"، مشيرا إلى أن توريد هذه الدفعة سيكون خلال الفترة من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) المقبلين.

وأوضح الفارس، أن متوسط ترسية طن القمح لكامل الكمية بلغ 240.16 دولار للطن بما يعادل 900 ريال للطن، بقيمة إجمالية بلغت 177 مليون دولار أمريكي وتعادل بحدود 665 مليون ريال.

وأشار إلى أن متوسط ترسية البواخر الموردة لميناء جدة الإسلامي بلغ 238.30 دولار للطن ضمن سبع شحنات بكمية 438 ألف طن، فيما بلغ متوسط تكلفة الطن للبواخر الموردة لميناء الملك عبد العزيز في الدمام 243.75 دولار للطن الواحد ضمن أربع شحنات بكمية 246 ألف طن، وشحنة واحدة لميناء جازان بسعر 238.86 دولار للطن بكمية 55 ألف طن.

ولفت محافظ المؤسسة العامة للحبوب إلى أن هذه المناقصة تعد الأولى لهذا العام، حيث تمت دعوة الشركات العالمية المتخصصة والمؤهلة للمشاركة بمناقصات القمح لدى المؤسسة البالغ عددهم 24 شركة عالمية، تقدم منها عدد 14 شركة بعروض أسعار للشحنات المطلوبة، وتمت الترسية على سبع شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وقال الفارس إن المهتمين بقطاع الحبوب في المملكة يمكنهم استعراض حجم الكميات المستوردة من القمح أو الشعير والتكلفة والمناشئ المقبولة بعد الإعلان عن الترسية مباشرة، وذلك من خلال موقع المؤسسة.