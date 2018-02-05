الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة يعقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة

عقد الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة برئاسة رئيس مجلس الإدارة سعود بن عبدالله القحطاني اجتماع مجلس الإدارة الأول بحضور الشريك الاستراتيجي مسك الخيرية ويمثلها بدر العساكر والمديرالتنفيذي لمسك الدكتور علي الزبارة وكبير المستشارين الإعلاميين للاتحاد عبدالرحمن الراشد.

تم خلال الاجتماع استعراض الخطة الاستراتيجية وتفاصيلها كما تم استعراض الخطة التشغيلية والهيكل التنظيمي المقترح، بالإضافة إلى ذلك تمت مناقشة عدد من الفعاليات والمبادرات المقترحة لتعزيز دور الاتحاد في نشر ثقافة الأمن السيبراني والبرمجة والرفع من درجة الوعي في المجتمع السعودي بمخاطر الاختراقات الالكترونية والحماية منها. كما تم استعراض العديد من مذكرات التفاهم التي تم التوصل إليها مع عدد من الجهات العالمية المتخصصة، وإضافة إلى ذلك تم استعراض إيجاز متكامل عن إنشاء منظومة تعليمية متكاملة في هذا المجال تغطي مسارات احترافية معتمدة دوليا تنتهي بمؤهلات أكاديمية، وقد أصدر مجلس الإدارة عدد من القرارات ومنها إنشاء لجنة تنفيذية ولجنة المراجعة الداخلية وتقييم المخاطر، إضافة إلى تشكيل عدد من فرق العمل المتخصصة.