ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية لثاني أسبوع وهبوط مخزونات البنزين

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي، بينما تراجعت كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأظهرت بيانات من إدارة المعلومات أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس والعشرين من يناير كانون الثاني، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 126 ألف برميل. وهذه هي الزيادة الأسبوعية الثانية على التوالي بعد انخفاضات على مدى سبعة أسابيع.

وأشارت البيانات إلى أن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع 2.22 مليون برميل.

وتراجع استهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 470 ألف برميل يوميا بينما انخفضت معدلات التشغيل بمقدار 2.8 نقطة مئوية.

وسجلت مخزونات البنزين هبوطا غير متوقع بلغ مليوني برميل بينما كان محللون شملهم استطلاع لرويترز قد توقعوا زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.9 مليون برميل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 35 ألف برميل يوميا إلى 6.67 مليون برميل يوميا.



