"البيئة " لم تسجل أي إصابة بإنفلونزا الطيور H5N8

كشف الإيجاز اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول حالات الإصابة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8 , عن عدم تسجيل إي إصابة في المملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وبينت الوزارة أن عدد العينات التي تم جمعها منذ بداية الانتشار بلغ 4355عينة جمعت من جميع مناطق المملكة، وجاءت نتائج الحالات الإيجابية منها 118حالة إيجابية، وتم التخلص من 11898 طيراً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. كما أوضحت الوزارة أن عدد البلاغات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7 بلاغات ، فيما بلغ عدد الاستفسارات 36 استفساراً، وستستمر الحملات التوعوية والاستقصائية في مناطق المملكة كافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.