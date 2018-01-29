 مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,344.54 بارتفاع وقدره 2.22 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك يعود لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 1,131.74 بارتفاع وقدره 10.43 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة ، اليوم، 9 ملايين و61 ألفا و772 سهما بقيمة إجمالية قدرها مليونا و250 ألفا و710 دنانير بحرينية تم تنفيذها من خلال 137 صفقة.

وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 47% من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.