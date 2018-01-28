 الهيئة العامة للإحصاء تٌصدر الرقم القياسي لأسعار العقارات للربع الرابع 2017

أصدرتْ الهيئة العامة للإحصاء اليوم، مؤشرها الربع سنوي للرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة العربية السعودية للربع الرابع 2017 ونشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.

ويعتمد المؤشر على البيانات السجلية المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية، ويعد أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، ويشمل ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من عدة أصناف عقارية: قطاع سكني ويتكون من الأصناف التالية (قطعة أرض، عمارة، فيلا، شقة وبيت)، وقطاع تجاري ويتكون من الأصناف (قطعة أرض، عمارة ، معرض/محل ومركز تجاري)، وقطاع زراعي ويندرج تحته صنف واحد هو الأرض الزراعية.

وقد سجل المؤشر انخفاضا بلغت نسبته 3.2% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي (الربع الرابع 2016)، وأرجع المؤشر هذا الانخفاض الى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر: القطاع السكني 2.2% والقطاع التجاري 5.7% والقطاع الزراعي 0.6%.

وسجل المؤشر انخفاضاً بلغت نسبته 0.3%) مقارنةً بالربع السابق (الربع الثالث 2017م)، حيث بلغ (84,6) في الربع الرابع 2017 مقابل (84,9) في الربع السابق، وذلك لما شهدته القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر بنسب انخفاض متفاوتة: القطاع السكني بنسبة 0.2% القطاع التجاري بنسبة 0.7%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1%.

الجدير بالذكر أن إصدار الرقم القياسي لأسعار العقار للربع الرابع 2017 جاء بالتزامن مع عقد لقاء تعريفي بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار حرص الهيئة على رفع الوعي الإحصائي لدى جميع عملاء الهيئة، حيث تم عقد عدد من اللقاءات التعريفية بالرقم القياسي لأسعار العقار بمدينة الرياض والدمام خلال العام الماضي.