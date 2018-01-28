«السعودية»: تخفيض 30 % للحجوزات عبر تطبيق الأجهزة الذكية حتى شهر أبريل

أطلقت الخطوط السعودية عرضا خاصا يتمثل في تخفيض نسبته 30 في المائة على أسعار التذاكر لجميع رحلاتها الدولية للراغبين في السفر اعتبارا من أمس وحتى شهر نيسان (أبريل) المقبل، ويتم الحصول على الخصم حصريا عبر تطبيق "السعودية" على الأجهزة الذكية اعتبارا من أمس السبت 27 كانون الثاني (يناير) ولمدة ثلاثة أيام فقط.

يأتي هذا العرض من "السعودية" تحفيزا لضيوفها للاستفادة من الخدمات المميزة والمتكاملة عبر تطبيقها على الأجهزة الذكية الذي شهد أخيرا تحديثا جديدا يتيح لضيوف "السعودية" الحصول على مزيد من الخدمات منها، أفضلية اختيار وتغيير المقاعد المجانية أثناء وبعد الحجز وحتى عند إنهاء إجراءات السفر، والاطلاع على جدول الرحلات ومعلوماتها بالتفصيل، والانضمام لبرنامج الفرسان واستعراض تفاصيل العضوية والاستفادة من الأميال المكتسبة وإصدار التذاكر وتعديلها، وغيرها من الخدمات المبتكرة التي جعلت من الحجز وإنهاء إجراءات السفر عبر الأجهزة الذكية أكثر يسرا وسهولة في كل مكان وفي جميع الأوقات على مدار الساعة.

عرض الخطوط السعودية لضيوفها والمتمثل في خصم خاص وحصري بنسبة 30 في المائة على أسعار التذاكر لجميع الدرجات ولرحلاتها الدولية كافة دون استثناء، بدأ أمس السبت ويستمر لثلاثة أيام فقط، حيث يتاح الحجز للرحلات خلال مدة العرض والسفر خلال الفترة من 27 كانون الثاني (يناير) حتى 30 نيسان (أبريل) 2018، والعرض متوافر فقط عبر تطبيق "السعودية" للأجهزة الذكية، ويمكن تحميله من خلال متجر تطبيقات جوجل بلاي أو متجر تطبيقات أبل تحت اسم "السعودية SAUDIA" أو من خلال البحث عن "السعودية" في محرك البحث جوجل.

قامت "السعودية" أخيرا بإضافة 60 طائرة جديدة إلى أسطولها "من مجموع 143 طائرة". وتشغل أسطولا متنوعا، بما في ذلك طائرة بوينج 300 - 777، بوينج 787 دريملاينر، أيرباص A320، وأيرباص A330 ريجيونال.