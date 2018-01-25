«نمو» ترتفع 1.4 %.. والصفقات تقفز 137 %

عادت السوق الموازية "نمو" للارتفاع بنسبة 1.4 في المائة لتغلق عند 3060 نقطة رابحة 40 نقطة. وارتفعت قيم التداول 17 في المائة بنحو 140 ألف ريال لتصل إلى 949 ألف ريال، بمعدل 2630 ريالا للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 47 في المائة بنحو 15 ألف سهم لتصل إلى 48 ألف سهم بمعدل تدوير 0.29 في المائة. أما الصفقات فقد ارتفعت 137 في المائة بنحو 209 صفقة لتصل إلى 361 صفقة. وتراجع سهمان مقابل ارتفاع البقية واستقرار سهمين. وتصدر المرتفعة "بحر العرب" بنسبة 4.3 في المائة ليغلق عند 12.52 ريال، يليه "أبو معطي" بنسبة 1.5 في المائة ليغلق عند 12.40 ريال، وحل ثالثا "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.82 في المائة ليغلق عند 66.54 ريال. وتصدر المتراجعة "الصمعاني" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 74.37 ريال، يليه "ثوب الأصيل" بنسبة 1.45 في المائة ليغلق عند 61.10 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أبو معطي" بقيمة 218 ألف ريال، يليه "التطويرية الغذائية" بقيمة 209 آلاف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 153 ألف ريال.