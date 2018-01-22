بشهادة دولية .. توقعات بارتفاع النمو في السعودية عند 1.6 % 

زاد صندوق النقد الدولي الاثنين توقعاته لمعدلات النمو في السعودية، بعد الارتفاع الاخير في أسعار النفط، رغم انه أبقى على توقعاته حيال النمو في المنطقة بشكل عام.

وتوقع الصندوق في تقرير تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه ان يحقق الاقتصاد السعودي العام 2018 نموا بنسبة 1.6 بالمئة بزيادة 0.5 بالمئة عما كان توقعه في اكتوبر الماضي.

كما توقع ايضا ان ينمو اقتصاد الدول الغنية بالنفط بنسبة 2.2 بالمئة في 2019، في زيادة نسبتها 0.6 بالمئة مقارنة مع توقعاته السابقة للعام المقبل.

وبالنسبة الى المنطقة بشكل عام، أبقى الصندوق على توقعاته بان يبلغ معدل النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان 3,6 بالمئة هذا العام و3,5 بالمئة العام المقبل.

وافاد التقرير ان ارتفاع أسعار النفط يساعد على زيادة معدلات النمو في السعودية، مشيرا الى ان الأسعار ارتفعت بنسبة 20 بالمئة بين اغسطس اكتوبر العام الماضي.

وعملت السعودية، المصدر الأكبر للنفط في العالم، على تنويع اقتصادها الذي طالما اعتمد بشكل أساسي على الايرادات النفطية، على خلفية تراجع عائداتها اثر الانخفاض الحاد في أسعار النفط عام 2014.

