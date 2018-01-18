اتفاق عراقي - بريطاني لتعزيز إنتاج خام كركوك

وقع العراق أمس مذكرة تفاهم مع شركة بريتيش بتروليوم "بي.بي" البريطانية لتعزيز طاقة إنتاج حقول نفط كركوك في شمال البلاد.

واستعادت بغداد السيطرة على الحقول النفطية في تشرين الأول (أكتوبر) بعدما طردت القوات الحكومية العراقية مقاتلين أكراد من المنطقة.

وبحسب "الفرنسية"، فقد حضر جبار اللعيبي وزير النفط العراقي ومايكل تاونسند رئيس شركة "بي.بي" لمنطقة الشرق الأوسط مراسم التوقيع في مكتب كركوك التابع لشركة نفط الشمال العراقية التي تديرها الحكومة وتتولى إدارة الحقول.

وقال بيان الوزارة نقلا عن تاونسند إنه بموجب الاتفاق، فإن "بي.بي" ستزيد الإنتاج من حقول كركوك إلى 750 ألف برميل يوميا أي ما يزيد على مثلي الطاقة الإنتاجية الحالية.

ونقل البيان عن المسؤول التنفيذي في "بي.بي" أن الشركة "ستقوم بعمليات المسح وإعداد الدراسات المطلوبة من أجل العمل على تطوير الحقول النفطية في كركوك".

وبدأ اللعيبي محادثات مع "بي.بي" في تشرين الأول (أكتوبر) بعد أيام من طرد المقاتلين الأكراد من المنطقة، وتوقفت صادرات النفط من الحقول، والتي كانت تُنقل عبر خط أنابيب إلى تركيا، بعد عملية الجيش العراقي التي جاءت ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كردستان العراق في 25 أيلول (سبتمبر).

وكانت "بي.بي" وافقت في عام 2013 على مساعدة بغداد في وقف الانخفاض الحاد في الإنتاج من كركوك، وسيطرت حكومة إقليم كردستان على منطقة كركوك في عام 2014 التي تعد من أقدم وأكبر الحقول النفطية في الشرق الأوسط وما زالت تحتوي على ما يقدر بنحو تسعة مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج وفقا لبي.بي.

وقدمت "بي.بي" المساعدة الفنية في الماضي لشركة نفط الشمال للمساهمة في إعادة تطوير حقول كركوك، والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بعد السعودية.

وبحسب اللعيبي فإن الطاقة الإنتاجية للنفط العراقي تقترب من خمسة ملايين برميل يوميا، لكن بغداد تنتج حاليا 4.4 مليون برميل يوميا التزاما باتفاق بين مُصدري النفط لدعم أسعار الخام.