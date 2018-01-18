"أمازون" تحدد 20 مدينة لإقامة مقر رئاستها الثاني

أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة "أمازون" اختيار 20 مدينة من بين 238 مدينة عرضت استضافة مقر الرئاسة الثاني للشركة الأمريكية.

وقالت "هولي سيلفان"، مدير إدارة السياسة العامة في "أمازون": "إن اختيار 20 مدينة من بين 238 مدينة عملية شاقة، وأنه خلال هذه العملية عرفنا الكثير عن العديد من التجمعات الجديدة في مختلف أنحاء أمريكا الشمالية، والتي سيتم التفكير فيها كأماكن لاستثمارات البنية التحتية وتوفير الوظائف في المستقبل".

وأضافت سيلفان: "أن الشركة وجهت الشكر إلى كل المدن التي شاركت في المنافسة في شهر سبتمبر الماضي للفوز بمقر الرئاسة الثاني".

وقد ذكرت الشركة أنها سوف تقوم بإنفاق 5 مليارات دولار في المدينة التي سيقع الاختيار عليها لإقامة المقر الجديد، والذي من المتوقع أن يعمل فيه حوالي 50 ألف شخص فيما بعد.

وتضم القائمة القصيرة أكبر المدن الأمريكية ومنها نيويورك وشيكاجو ولوس أنجليس ومدينة تورنتو الكندية، كما تضم مدن بوسطن وفلاديلفيا وميامي ودالاس وأتلانتا وجورجيا.

يذكر أن واشنطن مازالت في المنافسة إلى جانب منطقتين قريبتين من العاصمة في ميريلاند وفيرجينيا.