إعلان تفاصيل بيع المطاحن السعودية في الربع الثاني من 2018

أعلن المستشار المالي لعملية البيع ضمن مشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق إتش إس بي سي العربية السعودية لعموم الجمهور آخر المستجدات في الإعداد لعملية الطرح المُحتملة للمستثمرين الاستراتيجيين والتي تأتي إلحاقاً لورشة العمل التي قامت المؤسسة العامة للحبوب بدعوة عموم الجمهور لحضورها لعرض آخر تطورات مشروع خصخصة قطاع مطاحن الدقيق في المملكة.

ولضمان جاهزية الطرح المحتمل بما يتناسب مع متطلبات المستثمرين الاستراتيجيين وأهمية القطاع، تم خلال الأشهر الماضية احراز تقدم كبير في إعداد شركات مطاحن الدقيق لعملية الخصخصة. كما تم تركيز الإعداد على تسريع ثلاثة جوانب رئيسية قبل الطرح المخطط له والمتمثلة في إنهاء نموذج ونطاق عمل شركات المطاحن بما يتناسب مع مرئيات واستطلاعات الجمهور كما وردت خلال ورشة العمل ، و إعداد اللوائح التنظيمية المفصّلة بناءاً على مسودة نظام قطاع المطاحن ونموذج ونطاق عمل شركات المطاحن وسيتم عرض تلك اللوائح للعموم لاستطلاع مرئياتهم حيالها فور أخذ الموافقات اللازمة عليها ، و إعداد قوائم مالية لكل من شركات المطاحن الأربعة المدققة لسنة 2017م.

وقامت المؤسسة وفريق عمل المستشارين بإحراز تقدم كبير في الثلاث جوانب المشار إليها آخذين بعين الاعتبار مقترحات المستثمرين المحتملين. ومن المتوقع الإعلان، خلال الربع الثاني من العام 2018م، عن تفاصيل عملية الطرح بما في ذلك الجدول الزمني المحدد لتأهيل المستثمرين ولإطلاق عملية البيع بعد الحصول على الموافقات النظامية من الجهات المختصة، وسيُراعى في توقيت هذا الإعلان منح الفرصة الملائمة للمستثمرين المحتملين للإعداد المناسب لعمليتي التأهيل والبيع المحتملتين بين توقيت الإعلان عن الجدول الزمني وبدء عملية تأهيل المستثمرين.

مما يذكر أن شركات مطاحن الدقيق تمثّل فرصة فريدة للاستثمار في قطاع الدقيق في المملكة، الذي يُعد أكبر سوق في الشرق الأوسط، كما تمنح فرص التوسع في المنتجات الإضافية لمواكبة متطلبات السوق المحلي.