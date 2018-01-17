إقبال شديد على شراء أحذية رياضية مستوحاة من مترو الأنفاق في ألمانيا

اندفع عشرات من المولعين بالأحذية الرياضية إلى متاجر أديداس في العاصمة الألمانية برلين اليوم الثلاثاء للفوز بحذاء طُرح بالتعاون مع شبكة النقل العام يتضمن نفس نمط مقاعد مترو الأنفاق بالإضافة إلى تذكرة سنوية لركوب المترو.

وتطرح شركة أديداس 500 حذاء فقط للبيع بسعر 180 يورو(220 دولارا) للحذاء تزامنا مع ذكرى مرور 90 عاما على إنشاء شركة النقل العام في برلين (برلينر فيركرسبيتريب).

وهذه الأحذية نسخة حديثة من أحذية طُرحت أصلا عام 1993 ولاقت إقبالا شديدا لدى الألمان الشرقيين بعد سقوط جدار برلين. وتحتوي الأحذية الجديدة على تذكرة موسمية صالحة لعام 2018 مخيطة في لسان الحذاء تبلغ قيمتها في العادة 730 يورو.

وقالت سيجريد نيكوتا رئيسة شركة النقل العام في برلين "كم هذا رائعا. إنه أمر عظيم أن تصبح شركة النقل العام في برلين والتي تحتفل بعيد ميلادها التسعين هذا العام أيقونة في حد ذاتها للموضة".

وحسنت شركة النقل العام في برلين صورتها في السنوات الأخيرة بسلسلة من الإعلانات غير المألوفة والحملات التي انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتبيع الشركة بالفعل حقائب وكماليات أخرى تحمل نفس نمط مقاعد المترو بألوانها الحمراء والسوداء والزرقاء.

وقال شاب تخلف عن المدرسة ليقف في طابور مع عشرات آخرين أقاموا خلال الليل في درجات حرارة أقل من الصفر "لدى بالفعل مشتر سيدفع 850 يورو.