25 مليار دولار قيمة واردات كوريا الجنوبية من الغذاء خلال العام الماضي

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الثلاثاء وصول قيمة واردات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية خلال العام الماضي إلى 25 مليار دولار حيث كانت الولايات المتحدة صاحبة نصيب الأسد من هذا المبلغ.

وزاد إجمالي واردات كوريا الجنوبية من المواد الغذائية خلال العام الماضي بنسبة 7% عن العام السابق. ووصل حجم الواردات إلى 29ر18 مليون طن من خلال 672278 شحنة من 168 دولة.

وبلغت قيمة واردات اللحم البقري 46ر2 مليار دولار لتحتل رأس قائمة الواردات الغذائية، وتلتها واردات لحم الخنزير بقيمة 63ر1 مليار دولار.

وتعتبر الصين والولايات المتحدة أكبر مصدرين للمواد الغذائية لكوريا الجنوبية.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن 19ر0% من الواردات الغذائية لم تمر بعمليات الفحص المقررة، كما تم رفض دخول 7% من شحنات الأغذية المحفوظة أو المصنعة المستوردة.