كيف تتخلص من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي؟

بعد أن كانت شبكات التواصل الاجتماعي وسائل اتصال إضافية بين المستخدمين وأصدقائهم، تحولت خلال السنوات الخمس الماضية إلى وسيلة اتصال رئيسة ومصدر شبه موثوق للمعلومات والأخبار، الأمر الذي جعل المستخدمين يقضون معظم أوقات استخدامهم للإنترنت في الإبحار خلالها، وهو ما يدق ناقوس الخطر حول إدمان المستخدمين لهذه الشبكات.

وبعد أن أصبح الإدمان على استخدام شبكات التواصل الاجتماعية أمرا واقعيا بالنسبة لكثير من المستخدمين حول العالم، أصبحت هناك حاجة ماسة إلى تنظيم استخدامها من قبل المستخدمين.

لذلك جاء تطبيق In Moment لحل هذه المشكلة ومساعدة المستخدمين على التخلص من هذا الإدمان، حيث يعمل التطبيق على مساعدة المستخدمين في ضبط استخدامهم لشبكات التواصل الاجتماعية، فهو يقوم بحساب الوقت الذي يقضيه المستخدم في كل مرة يستخدم فيها هاتفه المحمول، ويتوقف عن الحساب عند كل مرة يتم فيها إغلاق الهاتف، حيث يعمل على ضبط الوقت الذي يمضيه على الشبكات الاجتماعية، كما يقوم بحساب الوقت لكل منصة من منصات التواصل الاجتماعية على حدة، كما يتيح التطبيق تحديد أقصى حد لاستخدام الشبكات على الهاتف الذكي، ليقوم بعدها بإرسال تنبيه يفيد المستخدم أنه تجاوز الحد الأقصى من الوقت.

وبعد تثبيت التطبيق، يمكن للمستخدم البدء بضبط الإعدادات، التي تتركز على ضبط المدة الزمنية المراد البقاء بها على الشبكات الاجتماعية، وتحديد المدة لكل شبكة على حدة، وبعد ذلك يمكن للمستخدم الاطلاع على الوقت الذي قضاه والوقت المتبقي له لاستخدام شبكة محددة أو كافة الشبكات.

وعند انتهاء الفترة الزمنية التي حددها المستخدم سيقوم التطبيق بإرسال تنبيه أن الوقت المخصص قد انتهى، ولم يعد بالإمكان الدخول إلا إذا قمت بإيقاف عمل التطبيق.