نَمَّ بمعنى نَقَلَ الكلام ليُوقِعَ فتنة

الفعل "نَمَّ" مضارعه يَنُمُّ – بضمّ النون أو يَنِمُّ – بكسرها فهو من بابي نَصَرَ، وضَرَبَ ففي المصباح (نَمَمَ) نَمَّ الرجل الحديثَ نَمّا من بابي قَتَلَ وضَرَبَ: سَعَى به لِيُوقِعَ فِتنة..." ويُنْسَبُ إلى الفرّاء قوله: "وما كان على فَعَلْتُ من ذوات التضعيف مُتَعَدِّيا، مثل: رَدَدْتُ... فإنَّ (يَفْعُلُ) منه مضموم إلاَّ ثلاثة أحرف نادرة جاءت باللغتين جميعا" وهي "شَدَّه يَشُدُّه ويَشِدُّه، و"نَمَّ الحديث يَنُمُّهُ ويَنِمُّهُ، و"عَلَّهُ في الشراب يَعـِلُّهُ ويَعُلُّهُ" أدب الكاتب،369 – ويأتي "نَمَّ" متعديا بحرف الجرّ "على" بالإضافة إلى تعدّيه بنفسه؛ جاء في الأساس: (نمم) "ونَمَّ الحديثَ... ونَمَّ على الرجل" ولـ"نَمَّ" دلالة أخرى إذ يقال: هذا يَنِمُّ على كذا أي يَدُلُّ عليه، أو يَنِمُّ عن كذا أي يدلُّ عليه – والأصل أن يتعدى بحرف الجرّ "على" وبعضهم يرفض تعديته بـ"عَنْ" أنظر معجم الصواب اللغوي في أبنية الأفعال، ص147 ويجيز ذلك من يرى جواز تناوب حروف الجرّ.