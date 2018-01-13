مصر ترفع النمو المستهدف في 2017-2018 إلى 5.3-5.5%

قالت وزيرة التخطيط المصرية اليوم السبت: "إن مصر رفعت النمو الاقتصادي المستهدف في السنة المالية الحالية 2017-2018 إلى ما بين 5.3 و5.5 بالمئة من 4.8 بالمئة".

وذكرت الوزيرة هالة السعيد في مؤتمر صحفي: "أن النمو المتوقع في الربع الثاني سيكون ما بين 5.2 و5.3 بالمئة وأن المستهدف للسنة المقبلة هو تحقيق ستة بالمئة".

وكانت السعيد قالت في نوفمبر الماضي: "إن الناتج المحلي الإجمالي لمصر نما 5.2 بالمئة في الربع الأول من 2017-2018 مقارنة مع 3.4 بالمئة قبل عام".

وسبق أن توقع وزير المالية عمرو الجارحي نمواً اقتصادياً بين خمسة و5.25 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2018.

تباشر مصر إصلاحات اقتصادية في إطار اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي شمل إجراءات مثل تحرير سعر صرف الجنيه وتقليص الدعم والعمل بضريبة القيمة المضافة.

ويكافح الاقتصاد للتعافي منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة.

وقالت وزيرة التخطيط في مؤتمر عقد اليوم: "إن مصر تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية 20 بالمئة في السنة المقبلة من 646 مليار جنيه (36.6 مليار دولار) مستهدفة في السنة المالية الحالية".