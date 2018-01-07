10 معارض في انتظار زوار مهرجان الزيتون

يشهد مهرجان الزيتون بالجوف في دورته الـ11 الذي سينطلق في الـ 23 من الشهر الجاري ويستمر حتى 2 من شهر جُمادى الأولى, تنظيم عشرة معارض تضم عددا من الأجنحة المشاركة.

وأوضح حسين الخليفة المدير التنفيذي للمهرجان، أنه سيكون في مقدمة هذه المعارض, معرض الزيتون وهو الأكبر خليجياً ويضم أجنحة للمزارعين يعرضون إنتاجهم من الزيت وزيت الزيتون, ومعرض الأسر المنتجة الذي يشارك فيه أكثر من 185 من الأسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة لعرض إنتاجهم من السدو والنسيج والمشغولات اليدوية".

وقال، سيُقام معرض لفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يضم فعاليات متنوعة ومتحفا زراعيا ومعرضا تعريفيا بالمنطقة، ومعرض المديرية العامة للدفاع المدني لتوعية الزوار بوسائل السلامة وعرض جهود فرق الدفاع المدني في الإطفاء والإنقاذ، إضافة إلى المعرض الكشفي لإدارة التعليم بالجوف، والمعارض الحكومية لجهات مختلفة تعرض خدماتها وأعمالها, ومعرض التصوير الفوتوغرافي، والمعارض النسائية الخاصّة ضمن الفعاليات النسائية, وخيمة العروض والفعاليات, وأخيرا معرض التسوّق.

وأضاف أن هذه الدورة ستشهد تنوعا في المعارض وبأنشطة مختلفة, مؤكدا حرص منظمي مهرجان الزيتون على تميز فعاليات ومعارض المهرجان وأن تكون محفزة لزيارته.