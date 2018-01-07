«نار وغضب» .. الأعلى مبيعا على الإنترنت

بات كتاب المؤلف مايكل وولف المثير عن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، "نار وغضب"، الأكثر مبيعا على الإنترنت.

وأفادت المعلومات التي أوردتها مكتبتا أمازون وبارنز آند نوبل الإلكترونيتان بأن كتاب "نار وغضب" احتل المرتبة الأولى بحلول منتصف الجمعة الماضي.

وبحسب "سكاي نيوز" بدأ مخزون الكتاب ينفد، إذ أشارت "أمازون" إلى أن الشحن قد يستغرق من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، ولا يتوقف الطلب على الكتاب منذ صدور تقارير عن محتواه، الأربعاء الماضي.يذكر أن مؤسسة هنري آند هولت، ناشر الكتاب، كانت تعتزم إصداره في التاسع من كانون الثاني (يناير) الجاري، إلا أن الناشر سارع بإصداره الجمعة الماضي قبل الموعد المقرر بأربعة أيام بسبب تهديد ترمب باتخاذ إجراء قانوني حتى تحجب دار النشر طرح هذا الكتاب. ونقل الكتاب بشكل مكثف عن ستيف بانون مستشار ترمب السابق، وقال ترمب إن الكتاب مملوء بالأكاذيب.