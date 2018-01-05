الفعل "عَصَمَ" من باب "ضَرَبَ" فكما تقول: ضَرَبَ يَضْرِبُ تقول: عَصَمَ يَعْصِمُ فكلاهما على وزن "فَعَلَ يَفْعِلُ – بكسر العين في المضارع. و"عَصَمَ" فعل مُتَعَدّ تقول: عَصَمَنِي الله أي حفظني ووقاني – ويتعدَّى إلى المفعول الثاني بحرف الجرّ "مِنْ" أو "عَنْ" قال الله تعالى: "قُلْ مَنْ ذَا الذي يَعْصِمُكم مِنَ الله إنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً" سورة الأحزاب، آية (17). جاء في المصباح المنير: "عَصَمَه الله من المكروه يَعْصِمُه من باب "ضَرَبَ": حفظه ووقاه.ومثال تعدّيه بحرف الجرّ "عن" قولهم: الإنسان غير معصوم عن الخطأ. وقد أكَّدت بعض المعاجم اللغويَّة تَعَدِّيه بـ"عن" ففي التاج: "والظنُّ شكٌّ، والشكُ في قدرة الله تعالى كُفْر، وقد عَصَمَ الله أنبياءه عن ذلك". إذن تَعَدِّي الفعل "عَصَمَ" بـ"مِنْ" أو "عَنْ" عربيّ صحيح، فهكذا نطقت العرب.

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