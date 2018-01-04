تجارة رابحة لا مُرْبحة

كثيرا ما نسمعهم يقولون: هذه تجارة مُرْبِحَة، وهذا غير صحيح، وغير مذكور في المظانِّ اللغويَّة، وصياغته على هذا الوزن غير صحيحة والصواب أنْ يقال: رابِحَة – اسم فاعل من الفعل الثلاثي (رَبِح) يقال: رَبِحَ فهو رِابِح، كما في المعاجم اللغويَّة كمختار الصحاح، والمصباح المنير، وغيرهما، وكما في المظان الصرفيَّة، وهو الذي يوافق النطق العربي الصحيح، فهكذا نطقت العرب، جاء في مختار الصحاح: "(رَبِحَ) في تجارته (رِبْحا): اسْتَشَفَّ... وتجارة رابِحَة أي يُربَحُ فيها" انتهى. ومعنى (الشَّفّ): الفضل: الربح والزيادة – يقال: رَبِحَ فلان في بيعه إذا اسْتَشَفَّ. وفي المصباح: "ويسند الفعل إلى التجارة مجازاً، فيقال: (رَبِحَت تجارته) فهي (رابِحَة)" وقال الأزهري: (رَبِحَ في تجارته) إذا أَفْضَلَ فيها، و(أَرْبَحَ فيها) بالألف: صادفَ سوقا ذات ربح، و(أَرْبَحْتُ الرجل إرباحا): أعطيته ربحا، وأما (رَبَّحْتُه) بالتثقيل: بمعنى أعطيته ربحا، فغير منقول" انتهى. وليس في المعاجم اللغويَّة: تجارة مُرْبِحَة، لذا فالصواب: تجارة رابِحة. لأنها من الفعل (رَبِحَ) لا (أَرْبَحَ).