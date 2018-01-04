تعديل قواعد طرح الأوراق المالية في السوق الرئيسة و«الموازية» لتسهيل الاكتتابات

اعتمدت هيئة سوق المال السعودية، عددا من التعديلات على قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة في سوق الأسهم السعودية الرئيسة والسوق الموازية "نمو" لتسهيل طرح الشركات للاكتتابات، كما أقر مجلس الهيئة اعتماد القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض المختصة بهدف تنشيط سوق أدوات الدين، التي سوف يعمل بها ابتداء من 1 نيسان (أبريل) 2018.

وتهدف قواعد الطرح الجديدة إلى تنظيم طرح الأوراق المالية من خلال تحديد شروط طرح الأوراق المالية وتحديد متطلبات التسجيل والطرح وقواعد أخرى.

وقال عبدالله بن غنام، مساعد وكيل الهيئة للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية في هيئة السوق المالية خلال مؤتمر صحافي للهيئة؛ إنه فيما يخص أبرز التعديلات في سوق الأسهم والسوق الموازية "نمو"، هي تقديم طلب الطرح إلكترونيا بدلا من تقديمه كملف، وللهيئة الحق في قبول أو رفض الطلب خلال 45 يوم عمل فيما يخص طروحات السوق الرئيسة، و30 يوم عمل للسوق الموازية "نمو".

وأضاف الغنام، أن الهيئة أقرت قواعد الطروحات الجديدة فيما يخص إعفاء الشركات التي تنوي الطرح، من تقديم القوائم المالية لشركاتها التابعة لها.

من جانبه، قال وسام الفريحي، مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في الهيئة، إنه تم السماح للشركات تقديم طلب تسجيل أوراقها المالية وطرحها في السوق في حال طرأت أية تغيرات هيكلية جوهرية على أي أصل من أصول الشركة تبلغ نسبته دون الـ 30 في المائة من قيمة الأصل، وفي حال بلغت النسبة 30 في المائة وأكثر لا يحق لها تقديم طلب الطرح إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ إنتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة.

ويقصد بالتغيرات الهيكلية الجوهرية، التصرف في أي أصل من أصول المصدر يكون قد أسهم في تحقيق 30 في المائة أو أكثر من إيرادات أو صافي دخل المصدرة بناء على أحدث قوائم مالية سنوية، أو الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها عن 30 في المائة أو أكثر من صافي أصول المصدر بناء على أحدث قوائم مالية سنوية، إضافة إلى الاستحواذ على شركة تمثل حقوق الملاك فيها 30 في المائة أو أكثر من حقوق الملاك بناء على أحدث قوائم مالية سنوية.

كما طرأت تغيرات على الحد الأدنى لقيمة المحفظة التي تمكن المستثمر المؤهل من الدخول أو الاستثمار في السوق الموازية "نمو".

وبدوره، قال محمد الماضي، مدير إدارة الطرح الأولي في هيئة السوق المالية، إن قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة التي أقرتها هيئة السوق المالية أخيرا، سمحت للمستثمر المؤهل أن يستثمر في "نمو" في حال يملك أصولا تبلغ قيمتها خمسة ملايين وأكثر، ويقصد بالأصول (أراضٍ ومنازل والملكيات الخاصة)، في حين الذي كان يعمل به في السابق أن تكون قيمة محفظة المستثمر المؤهل تبلغ عشرة ملايين وأكثر ليتمكن من الاستثمار في "نمو".

وأضاف الماضي، أنه تم الفصل بين قواعد الطرح التي تخص هيئة السوق المالية، وبين قواعد الإدراج التي من اختصاص شركة السوق المالية "تداول".

وأقر مجلس هيئة السوق المالية، القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض المختصة، التي سوف يعمل بها ابتداء من 1 نيسان (أبريل) 2018.

وتهدف القواعد، إلى تنظيم تأسيس المنشأة ذات الغرض الخاص والترخيص لها، وتحديد القواعد الإشرافية والرقابية ذات الصلة، وقد روعي عند إصدارها جميع المقترحات والملاحظات والمرئيات التي تلقتها الهيئة من المستثمرين والمختصين والمهتمين والأطراف ذات العلاقة، خلال فترة استطلاع الآراء.

وأوضحت الهيئة، أنه على من يرغب في الحصول على ترخيص لمنشأة ذات أغراض خاصة، أن يقدم طلبا بذلك إلى الهيئة وفقا للنماذج التي يحددها، وأن يسدد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة وفقا للمادة الـ47 من القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة.