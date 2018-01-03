تراجع طفيف للسوق الموازية .. وقيمة التداول عند مليون ريال

تراجعت السوق الموازية "نمو" لتغلق عند 3100 نقطة فاقدة أربع نقاط بنسبة 0.13 في المائة. وتراجعت قيم التداول 19 في المائة بنحو 254 ألف ريال لتصل إلى مليون ريال، بمعدل 7.8 ألف ريال. كما انخفضت الأسهم المتداولة 19 في المائة بنحو 13 ألف سهم لتسجل 54 ألف سهم متداول تقريبا بمعدل تدوير 0.3 في المائة. أما الصفقات فقد تراجعت 44 في المائة لتصل إلى 140 صفقة. ارتفعت أربعة أسهم مقابل تراجع أربعة أخرى واستقرار "ريدان". وتصدر المرتفعة "الكثيري" بنسبة 2.2 في المائة ليغلق عند 21.20 ريال، يليه "الصمعاني" بنسبة 1.2 في المائة ليغلق عند 62.22 ريال، وحل ثالثا "العمران" بنسبة 1.12 في المائة ليغلق عند 17.19 ريال. وتصدر المتراجعة "أبو معطي" بنسبة 5.3 في المائة ليغلق عند 12.22 ريال، يليه "بحر العرب" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 11.33 ريال، وحل ثالثا "باعظيم" بنسبة 1.3 في المائة ليغلق عند 26.54 ريال. وكان الأعلى تداولا "باعظيم" بقيمة 629 ألف ريال، يليه "بحر العرب" بقيمة 165 ألف ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بقيمة 107 آلاف ريال.