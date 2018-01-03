أعلى معدل لصادرات الخام العراقية في ديسمبر .. بلغت 109.6 مليون برميل

أعلنت وزارة النفط العراقية أمس، أنها سجلت أعلى معدل للصادرات في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي خلال عام 2017، وبلغ 109.6 مليون برميل. وأوضحت الوزارة في بيان، أن "كمية الصادرات من النفط الخام بلغت أكثر من 109 ملايين و573 ألفا و817 برميلا" بحسب "الفرنسية".

وبلغت الإيرادات المحققة نتيجة ذلك أكثر من 6.4 مليار دولار.

وقال عاصم جهاد، المتحدث باسم وزارة النفط، إن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي هي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، فيما لم يشمل الإحصاء صادرات من حقول كركوك.

وبعد الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان الذي نظم في 25 أيلول (سبتمبر) وأثار توترا بين الأكراد والسلطات العراقية المركزية، استعادت القوات العراقية جميع الحقول النفطية في مدينة كركوك الغنية بالنفط والمناطق المتنازع عليها التي كان سيطر عليها الأكراد منذ عام 2014 في خضم الفوضى التي تلت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على أجزاء واسعة من البلاد.

لكن رغم ذلك، فإن السلطات الاتحادية غير قادرة على تصدير النفط عبر الأنابيب الشمالية بسبب الأضرار التي لحقت بها إثر العمليات العسكرية ضد الجهاديين، وأيضا لمرورها عبر أراضي إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي.

وسجل شهر شباط (فبراير) أدنى مستوى للصادرات خلال العام، إذ بلغ 91.6 مليون برميل.

وأشار المتحدث، إلى أن المعدل اليومي للصادرات بلغ ثلاثة ملايين و535 ألف برميل في كانون الأول (ديسمبر)، ومعدل سعر البرميل الواحد 59.3 دولار.

وقررت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركاؤها، بما في ذلك روسيا، في الأول من كانون الأول (ديسمبر) تمديد الحد من سقف الإنتاج حتى نهاية 2018 لتحقيق الاستقرار في انتعاش الأسعار.

وأوضحت، وزارة النفط العراقية، أن متوسط صادرات النفط الخام من حقول الجنوب في شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي ارتفعت لمستوى قياسي.

وأضاف، أن المعدل اليومي لصادرات النفط الخام العراقية حقق زيادة قياسية في كانون الأول (ديسمبر) ليصل إلى 3.535 مليون برميل يوميا مقابل 3.5 مليون برميل في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 من حقول وسط وجنوبي البلاد.

وأشار، إلى أن الصادرات حققت إيرادات مالية تجاوزت ستة مليارات و496 مليون دولار فيما لم تسجل الإحصائية صادرات نفطية من حقول كركوك، موضحا أن "معدل سعر البرميل الواحد تجاوز 59 دولارا".