حل مجلس إدارة نادي النصر وتكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة سلمان المالك

بناءً على الصلاحيات المناطة بالهيئة العامة للرياضة وفقا للائحة الأساسية للأندية للرياضية. وإشارة إلى التحقيقات التي قامت بها هيئة الرقابة والتحقيق مع السيد/ سلمان القريني عضو مجلس ادارة نادي النصر والأمين العام السابق للنادي بشأن التهمة المنسوبة له وثبوتها وثبوت علم مجلس ادارة النادي برئاسة رئيس المجلس الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالمخالفات التي قام بها الأمين العام السابق.

واستناداً إلى المادة 36 والمادة 59 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية فقد قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ما يلي:

أولاً / حل مجلس إدارة نادي النصر .

ثانياً / تكليف مجلس إدارة جديد مؤقت برئاسة الأستاذ سلمان بن فهد المالك حتى نهاية الموسم الحالي على أن يشكل مجلس إدارته خلال أسبوع من تاريخه.