شنغهاي تقصر عدد سكانها على 25 مليونا

قالت الحكومة الصينية "إن مدينة شنغهاي، المركز المالي في الصين، ستعمل على أن يقتصر عدد سكانها على 25 مليون نسمة بحلول 2035 في إطار السعي إلى التعامل مع "مرض المدينة الكبيرة"، بحسب "رويترز".

وقال مجلس الدولة في موقعه على الإنترنت، "إن الهدف من التحكم في حجم المدينة يأتي في إطار خطة لشنغهاي للفترة من 2017 إلى 2035 التي وافقت عليها الحكومة".

وأضاف "بحلول 2035 سيتم التحكم في عدد سكان شنغهاي عند نحو 25 مليونا ولن تتجاوز المساحة الإجمالية للأراضي المتاحة للتعمير 3200 كيلو متر مربع".

وحددت وسائل الإعلام الحكومية "مرض المدينة الكبيرة" بأنه ينشأ عندما تبتلى المدن الضخمة بالتلوث البيئي والازدحام المروري ونقص الخدمات العامة بما في ذلك التعليم والرعاية الطبية.