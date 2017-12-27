وفاة بوب جيفنز مصمم الرسوم المتحركة عن 99 عاما

توفي بوب جيفنز، أحد الأعضاء الرئيسيين في فريق الرسوم المتحركة التي ابتكر الشخصية الكارتونية الشهيرة المحبوبة للأرنب "باجز باني" ، في ولاية كاليفورنيا عن عمر 99 عاما، حسبما أكدت ابنته.

وتوفي جيفنز بسبب فشل في الجهاز التنفسي بمستشفى في بوربانك في 14 ديسمبر الجاري. وأكدت ابنته ماريانا جيفنز وفاته في تعليق على الفيسبوك.

وكان جيفنز احد أخر مصممي الرسوم المتحركة على قيد الحياة في السنوات الأولي لهذه الصناعة.

وامتدت حياته المهنية لأكثر من 60 عاما، وشملت أعمالا تصويرية ، مثل توم وجيري ودافي داك، وألفين وشيبمناكس وبوباي.

لكن جيفنز اشتهر بعمله على كارتون الأرنب الذي اصبحت صورته وخط توقيعه ، معترفا بهما في جميع أنحاء العالم.

ودخل جيفنز مجال تصميم الرسوم المتحركة وسطع نجمه في مطلع حقبة ثلاثينيات القرن الماضي، عندما لعب دورا في إعادة تصوير شخصية باجز باني.