"إيداع" تطبق إجراءات المصدر على أسهم "صادرات"

أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية ("إيداع") عن تطبيق الانخفاض في كمية الأوراق المالية للشركة السعودية للصادرات الصناعية، على "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين هذا اليوم الثلاثاء 08/04/9143هـ الموافق 26/12/2017م.
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