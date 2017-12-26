تصنيف إدمان ألعاب الفيديو في قائمة الاضطرابات العقلية

في خبر غير سار لمحبي ألعاب الفيديو حول العالم، من المتوقع أن تضيف منظمة الصحة العالمية إدمان ألعاب الفيديو إلى قائمة الاضطرابات العقلية لعام 2018.

وتأتي هذه الخطوة في ظل ما تشهده ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية من شعبية مطردة، إذ يحتشد لها عشرات الآلاف في مهرجاناتها الدولية، وفقا لـ "سكاي نيوز".

وبحسب تقارير إخبارية أمريكية، فإن مسودة القائمة، التي تعدها المنظمة الدولية تعتبر المكوث ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب والتلفزيون والهاتف للتفاعل مع عالم افتراضي له آثار وخيمة في نمو الدماغ وتطوره.

وتقول المسودة إن قرار تصنيف إدمان ألعاب الفيديو كاضطراب عقلي، جاء بعد مراقبة ودراسة استمرت عقدا كاملا.

ويعرف الإدمان المقصود بأنه حالة تكون فيها ممارسة الألعاب الإلكترونية أولوية تفوق كل اهتمام المرء الأخرى، والاستمرار فيه رغم العلم بآثاره السيئة.