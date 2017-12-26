التقليل من تناول اللحوم يقلص خطر الإصابة بأمراض القلب

أكد بحث كندي جديد أن التقليل من تناول اللحوم أو الألبان كل يوم، وزيادة كميات البروتينات النباتية يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5 في المائة.

وبحسب النتائج، التي شملت عينة عشوائية من الأشخاص، فإن الأطعمة النباتية مثل البقوليات والمكسرات يمكن أن تعود بالفائدة الكبرى على صحة الجسم ككل، وصحة القلب على وجه الخصوص، وفقا لـ"سكاي نيوز". واستخدم الباحثون في دراستهم فول الصويا كأحد الأغذية النباتية الغنية بالبروتينات، لتحل محل بروتينات الألبان أو البروتينات الحيوانية، وتوصلوا إلى أن فول الصويا ومصادر أخرى من البروتينات النباتية، يقلل من احتمال الوفاة مبكرا بسبب الأمراض القلبية بنسبة 12 في المائة.

وأوضحت الدراسة أنه يمكن زيادة الفوائد الصحية، إذا تناول الناس مجموعة من البروتينات النباتية تحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول المفيد والألياف الغنية كالشوفان.

وتدعم الدراسة أبحاثا سابقة أشارت إلى أن اعتماد كميات كبيرة من البروتينات النباتية في النظام الغذائي، يقلل من خطر الوفاة مبكرا وتحديدا للأشخاص المدخنين ومن يعانون السمنة.

ولطالما ألقت الدراسات الطبية والغذائية الضوء على النظام النباتي وفائدته الصحية، خاصة بعد تأكيد كثير من الأبحاث أن زيادة كمية اللحوم في النظام الغذائي اليومي للإنسان، يؤدي إلى ارتفاع احتمال الوفاة مبكرا بسبب الأمراض القلبية والأوعية الدموية.