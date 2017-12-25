"كيان السعودية" تحدث عمل لجنة الترشيحات والمكافآت

أعلنت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت يوم الاحد 6 ربيع الثاني 1439هـ ، الموافق 24 ديسمبر 2017م، في تمام الساعة 7:30 مساءً في فندق الانتركونتننتال بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال النصاب القانوني وذلك خلال الاجتماع الثاني المنعقد بعد ساعة من توقيت الاجتماع الاول الذي لم ينعقد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني ، حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني 35.56 % من رأس المال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1.الموافقة على سياسة عضوية مجلس الإدارة.

2.الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

3.الموافقة على سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية.