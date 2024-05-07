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كيف رد وزير المالية السعودي في حواره مع "الاقتصادية" على قلق المواطنين بشأن العجز المتنامي؟
كيف رد وزير المالية السعودي في حواره مع "الاقتصادية" على قلق المواطنين بشأن العجز المتنامي؟
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كيف رد وزير المالية السعودي في حواره مع "الاقتصادية" على قلق المواطنين بشأن العجز المتنامي؟
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