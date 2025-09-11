أسعار النفط تستقر على مكاسبها وسط ضعف الطلب وتباطؤ اقتصاد أمريكا

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس في ظل ضعف الطلب في أمريكا واحتمالات زيادة الإمدادات على نطاق واسع، وذلك رغم تصاعد التوتر في الشرق الأوسط وحرب روسيا وأوكرانيا.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 0.01% إلى 67.50 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، وزادت عقود خام تكساس 0.03% إلى 63.69 دولار.

عقود الخامين القياسيين ارتفعت بأكثر من دولار أمس الأربعاء بعد هجوم إسرائيل على قيادة حركة "حماس" في قطر في اليوم السابق، ومع قيام بولندا باستنفار دفاعاتها الجوية والدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي لإسقاط طائرات مسيرة يشتبه في أنها لروسيا، كانت قد ضلت طريقها ودخلت إلى مجالها الجوي خلال هجوم على أوكرانيا.

إلا أن هجمات الشرق الأوسط وإسقاط المسيرات في بولندا لم ينطو على خطر مباشر يهدد إمدادات النفط، ومن ثم تحول الاهتمام إلى توازنات العرض والطلب وسط ارتفاع مخزونات النفط وانخفاض أسعار المنتجين وتباطؤ سوق العمل الذي يعكس ضعف اقتصاد أمريكا.

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام في أمريكا ارتفعت 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر مقابل توقعات بسحب مليون برميل، وارتفعت مخزونات البنزين أيضا وزادت 1.5 مليون برميل مقابل توقعات بسحب 200 ألف برميل.

يتوقع المحللون الآن أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، في غضون ذلك من المقرر أن يبقي البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير.