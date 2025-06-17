النفط يصعد 2 % مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات بفعل صراع إيران وإسرائيل

ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى حث الرئيس الأمريكي الجميع على إخلاء طهران، ما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات النفط.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى 74.4 دولار للبرميل بحلول الساعة (03:00) بتوقيت جرينتش، فيما تداول خام تكساس عند 73.11 دولار، وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة، وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من 1% أمس الاثنين وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال.

غير أن الصراع تفاقم في يومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران. وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية.

وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

أمس الاثنين، استهدفت غارة إسرائيلية هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، كما أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى أضرار جسيمة لحقت بأكبر محطة لتخصيب اليورانيوم في إيران.

ترمب قال إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع أمريكا قبل بدء غارات إسرائيل، وأنه يعتقد أن إيران تريد الآن التوصل إلى اتفاق، ومن شأن تخفيف عقوبات أمريكا في إطار أي اتفاق مع إيران بتصدير المزيد من النفط، ما سيؤثر سلبا في أسعار النفط العالمية.