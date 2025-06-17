أنت هنا

  • الطاقة
  • النفط يصعد 2 % مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات بفعل صراع إيران وإسرائيل
﻿

النفط يصعد 2 % مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات بفعل صراع إيران وإسرائيل

النفط يصعد 2 % مع تنامي المخاوف بشأن الإمدادات بفعل صراع إيران وإسرائيل
نيويورك: رويترز
  • الثلاثاء 17 يونيو 2025 6:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 17 يونيو 2025 10:53 صباحا

ارتفعت أسعار النفط 2% اليوم الثلاثاء، مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل، إضافة إلى حث الرئيس الأمريكي الجميع على إخلاء طهران، ما زاد من احتمالية تفاقم الاضطرابات في المنطقة وتعطل إمدادات النفط.

العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت إلى 74.4 دولار للبرميل بحلول الساعة (03:00) بتوقيت جرينتش، فيما تداول خام تكساس عند 73.11 دولار، وكان كلاهما قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من الجلسة، وأغلق كلا العقدين على انخفاض بأكثر من 1% أمس الاثنين وسط آمال في تخفيف التوتر الجيوسياسي بعد تقارير إعلامية عن سعي إيران إلى إنهاء القتال.

غير أن الصراع تفاقم في يومه الخامس، إذ أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات وإطلاق نار كثيف من الدفاعات الجوية في العاصمة طهران. وفي إسرائيل، دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ردا على صواريخ إيرانية.
وإيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وقد تؤدي أعمال القتال إلى تعطيل إمداداتها من النفط، وبالتالي ارتفاع الأسعار.

أمس الاثنين، استهدفت غارة إسرائيلية هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، كما أشار رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى أضرار جسيمة لحقت بأكبر محطة لتخصيب اليورانيوم في إيران.

ترمب قال إنه كان ينبغي على إيران توقيع اتفاق نووي مع أمريكا قبل بدء غارات إسرائيل، وأنه يعتقد أن إيران تريد الآن التوصل إلى اتفاق، ومن شأن تخفيف عقوبات أمريكا في إطار أي اتفاق مع إيران بتصدير المزيد من النفط، ما سيؤثر سلبا في أسعار النفط العالمية.

مقالات ذات صلة

الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": التاريخ أظهر أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات

Mon, 16 2025

خيارات النفط تجذب مراهني الصعود مع توسع مخاطر الشرق الأوسط

Mon, 16 2025

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الطاقة

الطاقة

"أوبك" تبقي توقعاتها لنمو الطلب على النفط بلا تغيير للشهر الثالث

16 يونيو 2025
الطاقة

تراجع إنتاج الصلب وتكرير النفط في الصين وتحسن الألمنيوم

16 يونيو 2025
الطاقة

خيارات النفط تجذب مراهني الصعود مع توسع مخاطر الشرق الأوسط

16 يونيو 2025
الطاقة

الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو": التاريخ أظهر أهمية النفط والغاز في أوقات الصراعات

16 يونيو 2025
الطاقة

مخاوف تعطل الإمدادات بسبب صراع إسرائيل وإيران تدفع النفط إلى الارتفاع

16 يونيو 2025
الطاقة

أسعار النفط تقفز 6% وتراجع مؤشرات الأسهم الأمريكية نتيجة المواجهة بين إسرائيل وإيران

16 يونيو 2025