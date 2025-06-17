الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تراجع مخاوف المستثمرين من زيادة التضخم

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الاثنين مع تراجع أسعار النفط بعد عدم تأثر إنتاج الخام وصادراته من الهجمات الإسرائيلية الإيرانية، مما حد من مخاوف المستثمرين من احتمال أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة التضخم.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 0.94% ليغلق عند 6033.26 نقطة، وصعد مؤشر ناسداك المجمع 1.52% إلى 19701.56 نقطة، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي 0.76% إلى 42519.14 نقطة.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 1% مدفوعة بآمال التوصل إلى هدنة بين إسرائيل وإيران بعد هجمات لأيام، إذ دعت إيران الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى فرض وقف لإطلاق النار في الحرب الجوية المستمرة منذ 4 أيام، وكانت أسعار النفط قفزت بأكثر من 7% يوم الجمعة بعد أن بدأت إسرائيل قصف إيران.

وقال مدير المحافظ الاستثمارية لدى شركة فيلير جورج يونج: "العامل الحاسم هو ما سيحدث لأسعار النفط، فأي تحرك جيوسياسي بسيط يمكن أن يكون له آثار كبيرة على القطاع والاقتصاد"، مضيفا: "في الحالات التي يبدي فيها المستهلكون قلقهم وتوترهم بشأن التضخم ولا ينفقون، سيكون لذلك تأثير مباشر على الإيرادات، بغض النظر عن القطاع الاقتصادي".

ويترقب المستثمرون أيضا قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك أسعار الفائدة دون تغيير.