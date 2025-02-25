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مؤشر "تاسي" يبحث عن أرباح شركات تفوق التوقعات لوقف الضغوط البيعية

مؤشر "تاسي" يبحث عن أرباح شركات تفوق التوقعات لوقف الضغوط البيعية
أحمد الرشيد من الرياض
  • الثلاثاء 25 فبراير 2025 7:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 25 فبراير 2025 10:47 صباحا

أظهرت قوى الشراء في الأسهم السعودية ضعفا في الجلسة السابق، حيث كانت السيطرة للمشترين في مطلع الجلسة لتنعكس على أداء "تاسي" بـ43 نقطة خضراء، إلا أنها لم تكن كافيه لابقاء السوق في النطاق الأخضر.

تراجعت السوق حتى نهاية التعاملات، ما يعكس سيطرت البائعين على السوق، ولم تكن النتائج المالية للشركات الخمس المعلنة أثر واضح على السوق في ظل تراجع أكبر الشركات "أرامكو السعودية" المتأثر من انخفاض أسعار خام برنت بأعلى وتيرة يومية منذ نوفمبر يوم الجمعة أثناء توقف السوق.

بعد التداول، أعلنت "ينساب" عن نتائجها المالية وجاءت النتائج دون التوقعات في الربع الرابع، حيث كانت الشركات المالية تتوقع أرباح وقدمت الشركة الخسائر، ومع ذلك قد يحد من استحقاق السهم للأرباح بنحو 1 ريال عن النصف الثاني من الأثر السلبي للإعلان.

السوق قد تبحث عن نقاط خضراء في مطلع الجلسة إلا أنها لن تكون بالقوة الكافيه لمواجهة أية ضغوط بيعية، ما يجعل فرص مواصلة التراجع خلال الفترة المقبلة إلى مستويات 12240-12210 ممكنة. وتبقى النتائج المالية التي تفوق التوقعات عامل مهم لتعزيز قوة الشراء في السوق.

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