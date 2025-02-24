الذهب يسجل ذروة جديدة وسط مخاوف متعلقة بالرسوم الجمركية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، مدعومة بزيادة الطلب على الملاذات الآمنة وسط مخاوف من خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة.

خلال المعاملات الفورية ارتفع الذهب 0.2% ليصل إلى 2941 دولارا للأوقية بحلول الساعة 14:33 بتوقيت جرينتش، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2956 دولارا في وقت سابق من الجلسة، ويعد هذا الارتفاع الحادي عشر من نوعه خلال العام الحالي.

كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ 2957 دولارا. إلى جانب ذلك، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر العام الماضي، ما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

كبير محللي السوق لدى "كيتكو ميتالز" جيم ويكوف، يعزو هذا الارتفاع إلى توقعات المستثمرين باستمرار صعود أسعار الذهب في الأسابيع والأشهر المقبلة.

تجدر الإشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن اعتزامه الإعلان عن رسوم جمركية جديدة قريبا، وتعتبر هذه الخطط عاملا محتملا في زيادة التضخم وإطلاق حروب تجارية، ما يعزز الطلب على الأصول الآمنة كالمعدن الأصفر.

تأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالة من القلق وعدم الاستقرار، ما يوجه المستثمرين نحو الذهب كخيار لحماية قيمة أصولهم.