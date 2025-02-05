حضور قوي للأندية المملوكة عربيا في انتقالات الشتاء .. السيتي الأكثر إنفاقا

سجلت الأندية المملوكة عربيا، حضورا قويا في سوق الانتقالات الشتوية، في تأكيد على استثمارها القوي في كرة القدم، وفقا لتقرير "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"

مانشستر سيتي المملوك للشيخ منصور بن زايد نائب رئيس الإمارات، كان النادي الأعلى إنفاقا على ضم اللاعبين، فيما تصدر أستون فيلا المملوك للملياردير المصري ناصف ساويرس قائمة الأندية الأعلى من حيث الإيرادات في فترة الانتقالات الشتوية.

كذلك كانت قائمة أغلى الصفقات في انتقالات شتاء 2025 ذات ارتباط عربي، بانتقال الكولومبي جون دوران من أستون فيلا الإنجليزي للنصر السعودي، والمصري عمر مرموش من آينتراخت فرانكفورت الألماني لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

إنفاق مانشستر سيتي

نادي مانشستر سيتي عمل بقوة على تدعيم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وهو ما جعله الأعلى بين جميع أندية كرة القدم في العالم على مستوى الإنفاق بنحو 218 مليون يورو (226 مليون دولار).

بطل الدوري الإنجليزي الذي يعاني هذا الموسم بشدة من تراجع النتائج، دعم صفوفه في انتقالات الشتاء، بعدد من اللاعبين أبرزهم المصري عمر مرموش والإسباني نيكو غونزاليس والأوزبكي خوسانوف والبرازيلي فيتور ريس.

نادي النصر السعودي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة، جاء ثانيا بإنفاق 77 مليون يورو، ضم بها الكولومبي جون دارون من أستون فيلا الإنجليزي، كما ضمت القائمة باريس سان جيرمان المملوك لشركة قطر للاستثمارات الرياضية، والأهلي السعودي المملوك لصندوق الاستثمارات العامة في المركزين الرابع والخامس، خلف ستاد رين الفرنسي.

إيرادات أستون فيلا

قائمة الأندية الأعلى إيرادا تصدرها أستون فيلا المملوك للملياردير المصري ناصف ساويرس، بدخل بلغ 111 مليون يورو، مستفيدا من بيع جون دوران للنصر، و جادن فيلوجين إلى إيبسويتش تاون، ودييغو كارلوس إلى فنربخشة التركي، ليتفوق على بورتو البرتغالي وآينتراخت فرانكفورت الألماني ونابولي الإيطالي، وهي الفرق التي جاء بعده في الترتيب.

صاحب المركز الخامس كان أيضا من الأندية المملوكة عربيا وهو باريس سان جيرمان الذي حقق ربحا قدره 46 مليون يورو من انتقال لاعب الوسط تشافي سيمونز الدائم إلى لايبزيغ الألماني مقابل 50 مليون يورو، ونقل المدافع شير ندور إلى فيورنتينا، كما عثر على فريق للمهاجم راندال كولو مواني، الذي انتقل معارا إلى يوفنتوس الإيطالي لبقية الموسم.

أغلى الصفقات

قائمة أغلى 5 صفقات في انتقالات يناير 2025، كان لجميعها ارتباطٌ بالأندية المملوكة عربياً، فالصدارة كانت للكولومبي جون دوران الذي انتقل من أستون فيلا إلى النصر السعودي مقابل 77 مليون يورو، وهي تعد كذلك أغلى صفقات الموسم 2024 - 2025 بشكل عام.

المصري عمر مرموش كان هو ثاني أغلى صفقات الشتاء بقيمة 75 مليون يورو دفعها مانشستر سيتي، فيما دفع باريس سان جيرمان 70 مليون يورو لضم الجورجي كفاراتسخيليا من نابولي الإيطالي.

النادي المملوك قطريا، كان هو كذلك صاحب رابع أغلى صفقات شتاء 2025، ببيع عقد تشافي سيمونز، فيما كانت الصفقة الخامسة من نصيب الأهلي السعودي الذي اشترى عقد البرازيلي جالينو من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.