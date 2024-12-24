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  • "تهامة": مدير عام سابق لشركة تابعة يرفع دعوى عمالية للمطالبة بـ 15.4 مليون ريال
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"تهامة": مدير عام سابق لشركة تابعة يرفع دعوى عمالية للمطالبة بـ 15.4 مليون ريال

"تهامة": مدير عام سابق لشركة تابعة يرفع دعوى عمالية للمطالبة بـ 15.4 مليون ريال
"الاقتصادية" من الرياض
  • الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:00 صباحا
  • حدثت فى الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:14 صباحا

قالت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أنه تم قيد دعوى عمالية من قبل تنفيذي سابق في إحدى شركاتها بسبب إنهاء العقد بلا سبب مشروع.

"تهامة" قالت في بيان عبر "تداول" اليوم، أن شركتها التابعة "تهامة للتعليم"، تقيد ضدها دعوى من قبل المدعى ساري المعيوف الذي كان يشغل منصب مديرا عاما للشركة بعقد عمل محدد لمدة 5 أعوام بدءا من ابريل 2023، حيث يطالب بمبلغ يصل إلى نحو 15.4 مليون ريال كتعويض عن المده المتبقية من العقد.

الشركة بينت أن سبب إنهاء العقد جاء بناء على قرار لجنة الاستئناف في منازعات الاوراق المالية والقاضي النهائي القطعي بمنع المدعي من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق السعودية لمدة 10 أعوام.

فوضت الشركة المستشار القانوني لها لمتابعة الدعوى، مبينة أنه لا يمكن في هذه المرحلة تقدير المسؤولية أو الأثر المالي نتيجة الدعوى إلى حين البدء في الجلسات القضائية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات تخص هذه القضية في حينه.

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