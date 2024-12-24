"الباحة للاستثمار": انخفاض الخسائر المتراكمة إلى 0 % بعد تخفيض رأس المال

انخفضت الخسائر المتراكمة لشركة الباحة للاستثمار والتنمية العاملة في عدة أنشطة أبرزها العقارات والتشييد وتجارة التجزئة، إلى 0 % وفقا لإفصاح لها على "تداول" اليوم.

"الباحة" أوضحت أنها اتخذت عدة إجراءات منها تخفيض رأس مال الشركة لإطفاء خسائر متراكمة بقيمة 78.7 مليون ريال، بناء على موافقة الجمعية العمومية في 19 ديسمبر على تخفيض رأس المال من 297 مليون ريال الى 218.3 مليون ريال، كما كونت الشركة أرباحا مبقأة بقيمة 913.5 ألف ريال.

الشركة كانت قد قررت الانتقال بعد موافقة الجمعية العمومية من مقرها الحالي في طريق الملك في فهد في الباحة إلى حي الأزدهار في الرياض، فيما كانت قد أعلنت في نوفمبر الماضي الاستحواذ على حصص الشركاء في "المراكز الراقية المحدودة"، لتصبح المالك الوحيد للشركة مقابل 19.6 مليون ريال