الذكاء الاصطناعي يرفع قيمة "أبل" إلى نحو 4 تريليونات دولار

تقترب شركة أبل من الوصول إلى قيمة سوقية تاريخية عند 4 تريليونات دولار بدعم من ترحيب المستثمرين بالتحسينات التي أدخلتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي لدعم المبيعات المتراجعة لهواتف آيفون.

منذ أوائل نوفمبر، شهدت أسهم أبل قفزة ملحوظة بنسبة 16%، وهو ما أضاف نحو 500 مليار دولار إلى القيمة السوقية للشركة، لتتقدم بذلك على شركات عملاقة مثل إنفيديا ومايكروسوفت في سباقها نحو هذه القيمة المالية الضخمة.

هذا الارتفاع يظهر حماس المستثمرين وثقتهم بأن التقدم التكنولوجي في مجال الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى دورة تحديثات جديدة لهواتف آيفون، وفقا لما أشار إليه المحلل في مجموعة ماكسيم، توم فورت، الذي صنّف سهم الشركة عند "احتفاظ".

بحسب أحدث الأسعار المسجلة للإغلاق، تقدر القيمة السوقية لشركة أبل بنحو 3.85 تريليون دولار، وهي قيمة تفوق القيمة الإجمالية لسوقي الأسهم الرئيسيين في ألمانيا وسويسرا مجتمعين.