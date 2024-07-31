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أدنى انكماش للاقتصاد السعودي في عام بدعم "غير النفطي"

أدنى انكماش للاقتصاد السعودي في عام بدعم "غير النفطي"
«الاقتصادية» من الرياض
  • الاربعاء 31 يوليو 2024 3:45 مساء
  • حدثت فى الاربعاء 31 يوليو 2024 3:39 مساء

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