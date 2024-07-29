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الرأي
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إنفوجرافيك
3 خطوات متبقية لاستضافة السعودية كأس العالم 2034
3 خطوات متبقية لاستضافة السعودية كأس العالم 2034
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الاثنين 29 يوليو 2024 8:15 مساء
حدثت فى الاثنين 29 يوليو 2024 8:25 مساء
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