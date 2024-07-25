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الرأي
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إنفوجرافيك
السعودية تسجل أعلى صادرات غير نفطية في 23 شهرا
السعودية تسجل أعلى صادرات غير نفطية في 23 شهرا
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الخميس 25 يوليو 2024 2:45 مساء
حدثت فى الخميس 25 يوليو 2024 2:56 مساء
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