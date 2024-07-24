زيادة المبيعات ترفع أرباح "أسمنت ينبع" 12.7 % خلال الربع الثاني

نما صافي الربح "أسمنت ينبع" في الربع الثاني من العام الجاري 13% مقابل الربع المماثل من العام السابق.

وجاء صافي الربح أقل من متوسط تقديرات 3 محللين البالغ 44.6 مليون ريال، لتسجل الشركة أرباحا بقيمة 39.7 مليون ريال، بينما نمت الإيرادات 12% لتصل إلى 194.20 مليون ريال.

ووفقا لبيان للشركة نشر في موقع "تداول" يعود سبب الارتفاع إلى زيادة إيرادات المبيعات، وتحسن عائدات الاستثمارات قصيرة الأجل على الرغم من ارتفاع المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية والزكوية.

وفي فترة النصف الاول من العام الجاري بلغت الأرباح 98 مليون ريال مرتفعة 14%، بينما الايرادات بلغت 428 مليون ريال بنمو 8%.

وأرجعت الشركة سبب الأرتفاع إلى زيادة كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع وارتفاع عائد الاستثمار قصير الأجل على الرغم من زيادة المصاريف الإدارية والبيعية والتمويلية والزكوية.