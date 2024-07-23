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الرأي
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إنفوجرافيك
تراجع مساهمة stc السعودية من إجمالي إيرادات المجموعة
تراجع مساهمة stc السعودية من إجمالي إيرادات المجموعة
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الثلاثاء 23 يوليو 2024 8:15 مساء
حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 8:20 مساء
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