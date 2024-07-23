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تراجع مساهمة stc السعودية من إجمالي إيرادات المجموعة

تراجع مساهمة stc السعودية من إجمالي إيرادات المجموعة
  • الثلاثاء 23 يوليو 2024 8:15 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 23 يوليو 2024 8:20 مساء

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