أرباح قوية لـ "TSMC" في الربع الثاني قد تتجاوز 238.8 مليار دولار تايواني

من المتوقع أن تعلن شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات "TSMC" -المنتج المهيمن للرقائق المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي- عن قفزة بـ30 % في أرباح الربع الثاني اليوم الخميس بفضل ارتفاع الطلب، واستفادت أكبر شركة لتصنيع الرقائق التعاقدية في العالم، والتي من بين عملائها "إنفيديا" و"أبل" من التوجه نحو الذكاء الاصطناعي.

مقرر أن تعلن TSMC أرباحا صافية قدرها 238.8 مليار دولار تايواني للربع المنتهي في 30 يونيو، وفقا لتوقعات LSEG SmartEstimate المستمدة من 21 محللا. وتعطي التوقعات وزنا أكبر للتنبؤات الواردة من المحللين الأكثر دقة بالاستمرار.

يقارن هذا التقدير بصافي أرباح الربع الثاني من 2023 البالغة 181.8 مليار دولار تايواني. في حين أن سهم شركة "TSMC"في سوق تايوان الأوسع وصل إلى مستويات قياسية، فيما انخفض السهم بـ2.4 % يوم الأربعاء بعد أن قال دونالد ترمب المرشح الرئاسي الجمهوري: إن تايوان استحوذت على نحو 100 % من أعمالنا في مجال الرقائق ويجب أن تدفع للولايات المتحدة مقابل دفاع الولايات المتحدة عنها.

أعلنت TSMC الأسبوع الماضي قفزة في إيرادات الربع الثاني المقومة بالدولار التايواني، متجاوزة بشكل مريح توقعات السوق. وستقدم الشركة توقعات إيرادات الربع الثالث بالدولار الأمريكي.

أشارت شركة ASML، أكبر مورد لمعدات صناعة الرقائق في العالم، يوم الأربعاء، إلى أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثاني.

ستقوم TSMC، في مكالمة أرباحها الفصلية، بتحديث توقعاتها للربع الحالي وكذلك للعام بأكمله، بما في ذلك نفقاتها الرأسمالية، حيث تسابق الزمن لتوسيع الإنتاج.

تنفق شركة TSMC مليارات الدولارات لبناء مصانع جديدة في الخارج، بما في ذلك 65 مليار دولار لبناء 3 مصانع في ولاية أريزونا الأمريكية، رغم تأكيدها أن معظم التصنيع سيبقى في تايوان.

في آخر مكالمة أرباح لها في أبريل، حافظت TSMC على توجيهاتها للإنفاق الرأسمالي هذا العام عند 28 مليار دولار إلى 32 مليار دولار، مقارنة بـ30.45 مليار دولار في العام الماضي، وقالت: إن 70 % إلى 80 % من الإجمالي سيذهب نحو التقنيات المتقدمة.

يعد النصف الثاني من العام موسم ذروة شركات التكنولوجيا التايوانية، حيث تتسابق لتزويد العملاء قبل موسم عطلة نهاية العام في الأسواق الغربية الكبرى.

ساعدت طفرة الذكاء الاصطناعي في رفع أسعار الأسهم في الشركة الأكثر قيمة في آسيا، حيث قفزت أسهم TSMC المدرجة في تايبيه إلى مستويات تاريخية بـ74 % حتى الآن هذا العام، مقارنة بمكاسب قدرها 31 % للسوق الأوسع.

يذكر أن شركة "TSMC" يشار إليها بالعامية في تايوان باسم "الجبل المقدس الذي يحمي البلاد" لدورها الحاسم في اقتصاد تايوان المعتمد على التصدير، تواجه منافسة قليلة، على الرغم من أن كل من "إنتل" و"سامسونج" تحاولان تحدي هيمنتها.