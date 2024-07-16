تراجع النفط وسط مخاوف حيال الطلب الصيني

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ طغت المخاوف حيال الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، على التقارير القوية عن الاقتصاد الأمريكي والقيود التي يفرضها تحالف أوبك+ على المعروض والتوتر الحالي في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 % لتسجل عند التسوية 84.85 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4 % مسجلا 81.91 دولار للبرميل.

وانخفض سعر النفط الخام الأسبوع الماضي بعد مكاسب لأربعة أسابيع إذ قوبلت آمال انتعاش الطلب في الصيف في الولايات المتحدة بمخاوف أخرى حيال الطلب في الصين.

وعززت بيانات صينية اليوم الاثنين هذا القلق إذ أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا فصليا قدره 4.7 % من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت 2.3 % في النصف الأول من العام الجاري.

ومع هذا، دفع استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط النفط إلى الارتفاع، إلا أن الطاقة الفائضة الوفيرة لدى السعودية وأعضاء آخرين في أوبك حدت من دعم الأسعار، كما يقول محللون.