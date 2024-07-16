أنت هنا

  • الطاقة
  • تراجع النفط وسط مخاوف حيال الطلب الصيني
﻿

تراجع النفط وسط مخاوف حيال الطلب الصيني

تراجع النفط وسط مخاوف حيال الطلب الصيني
تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 % لتسجل عند التسوية 84.85 دولار للبرميل. المصدر: رويترز
نيويورك : رويترز
  • الاثنين 15 يوليو 2024 11:30 مساء
  • حدثت فى الثلاثاء 16 يوليو 2024 12:02 صباحا

تراجعت أسعار النفط اليوم الاثنين إذ طغت المخاوف حيال الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط، على التقارير القوية عن الاقتصاد الأمريكي والقيود التي يفرضها تحالف أوبك+ على المعروض والتوتر الحالي في الشرق الأوسط.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 % لتسجل عند التسوية 84.85 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.4 % مسجلا 81.91 دولار للبرميل.

وانخفض سعر النفط الخام الأسبوع الماضي بعد مكاسب لأربعة أسابيع إذ قوبلت آمال انتعاش الطلب في الصيف في الولايات المتحدة بمخاوف أخرى حيال الطلب في الصين.

وعززت بيانات صينية اليوم الاثنين هذا القلق إذ أظهرت أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم حقق نموا فصليا قدره 4.7 % من أبريل إلى يونيو، في أبطأ وتيرة منذ الربع الأول من 2023.

وأظهرت بيانات منفصلة يوم الجمعة أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت 2.3 % في النصف الأول من العام الجاري.

ومع هذا، دفع استمرار تأثير المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط النفط إلى الارتفاع، إلا أن الطاقة الفائضة الوفيرة لدى السعودية وأعضاء آخرين في أوبك حدت من دعم الأسعار، كما يقول محللون.

سمات

الأكثر قراءة

الأكثر قراءة

الطاقة

الطاقة

محاولة اغتيال دونالد ترامب تعمق حالة عدم اليقين في أسواق النفط

15 يوليو 2024
الطاقة

ألمانيا تعتزم استثمار 4.6 مليار يورو في 23 مشروعا لإنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين

15 يوليو 2024
الطاقة

روسيا: سوق النفط العالمية ستكون متوازنة في النصف الثاني من 2024

15 يوليو 2024
الطاقة

السعودية تقترب من اتفاقية مع ثاني أكبر شركة مصنعة لتوربينات الرياح في الصين

15 يوليو 2024
الطاقة

أدنوك للغاز ترسي عقودا بـ 544 مليون دولار لتوسعة البنية التحتية في الإمارات

15 يوليو 2024
الطاقة

النفط عند 85.18 دولار للبرميل وسط الغموض السياسي في الولايات المتحدة

15 يوليو 2024