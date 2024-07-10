حرب من نوع جديد .. روبوتات الذكاء الاصطناعي تتقاتل للاستيلاء على سلعة العصر

هل يندلع نوع جديد من حرب النفوذ على شبكة الإنترنت، تتقاتل فيها روبوتات الذكاء الاصطناعي مع بعضها بعضا للاستيلاء على السلعة الأكثر قيمة في عصر الذكاء الاصطناعي: البيانات.

صانعو الذكاء الاصطناعي المتعطشون لمزيد من البيانات لتدريب نماذجهم اللغوية يستحوذون على كل ما في وسعهم، في حين يحارب أصحاب المعلومات من خلال اللجوء إلى الأدوات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لحماية ملكيتهم الفكرية.



كلاود فلير، شركة البنية التحتية والأمن التي يستخدمها واحد من كل خمسة مواقع ويب، قدمت خدمة جديدة الأسبوع الماضي تحمي محتوى العملاء من انتهاك روبوتات جمع البيانات.

قالت الشركة في مدونة: "وردنا أن العملاء لا يريدون أن تقوم روبوتات الذكاء الاصطناعي بزيارة مواقعهم الإلكترونية، خاصة تلك التي تفعل ذلك بطريقة غير مشروعة. وللمساعدة، أضفنا خاصية جديدة بنقرة واحدة لحظر جميع روبوتات الذكاء الاصطناعي"، وفقا لـ"أكسيوس".



منذ التسعينيات، استخدمت مواقع الويب ملفا بسيطا على مواقعها — يسمى robots.txt — لإعلان ما إذا كان محتواها متاحا للأدوات الآلية للقراءة والنسخ.

تشبه هذه الملفات علامات "عدم التعدي على ممتلكات الغير". لقد كانت دائمًا اتفاقيات غير رسمية، وليست قابلة للتنفيذ تقنيا وقانونيا.

الآن يستخدم صانعو الذكاء الاصطناعي أساليب عدوانية بشكل متزايد، ويستولون على أي بيانات ويب "متاحة للعامة".



قال مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت أيه آي، مؤخرا في مهرجان أسبن آيديا فيستفال، إن جميع محتويات "الويب المفتوح" هي "برامج مجانية" متاحة للاستخدام بموجب مبادئ الاستخدام العادل: "يمكن لأي شخص نسخها وإعادة إنشائها وإعادة إنتاجها".

يختلف أصحاب المحتوى والناشرون الإعلاميون بشكل حاد. لكنهم مشتتون بين غريزتهم لحماية ملكيتهم الفكرية وحرصهم على أخذ الأموال من صانعي الذكاء الاصطناعي.

أداة "النقرة الواحدة" الخاصة بكلاودفلير تتقدم على ملف robots.txt وتقوم بحظر روبوتات الذكاء الاصطناعي بشكل فعال.



تقول كلاودفلير إن نموذجها ذكي بما يكفي للتكيف بسرعة عندما يعيد صانعو الذكاء الاصطناعي تسمية الروبوتات الخاصة بهم أو إخفاء هوياتهم.

يعمل الذكاء الاصطناعي على تغذية استراتيجيات الهجوم وتكتيكات الدفاع الجديدة، حيث يتم تطبيق مجموعات القواعد التي يديرها الذكاء الاصطناعي لتحديد وإدارة المنشورات الجديدة التي ينشئها.

تتجلى الديناميكية نفسها في مجال الأمن السيبراني، حيث يستخدم المتسللون الخبيثون الذكاء الاصطناعي للبحث عن نقاط الضعف واستغلالها، بينما يعتمد المدافعون بشكل متزايد على اكتشاف الأنماط المستندة إلى الذكاء الاصطناعي للإبلاغ عن السلوكيات الشاذة.



في مجال التمويل، تتداول خوارزميات الذكاء الاصطناعي بالفعل ضد بعضها بعضا، ما يدفع الأزمات إلى أقصى الحدود - ولم نبدأ حتى في رؤية التأثير طويل المدى لتداول العملات المشفرة القائم على "العقود الذكية".

يستعد صانعو الأسلحة والجيش بالفعل لساحات قتال مليئة بالروبوتات والطائرات بدون طيار، حيث يقوم عملاء الذكاء الاصطناعي باتخاذ القرارات.

خلاصة القول ليس هناك مفر من هذا "الجدل التقني" بين الروبوتات.

يجب أن تكون مقولة أندرو ليونارد في قصة (وايرد) بأن الروبوتات "تسبب العديد من المشكلات بقدر ما تحلها" في ذهن كل رئيس تنفيذي للذكاء الاصطناعي اليوم.