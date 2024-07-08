النفط يهبط 1 % متأثرا بإغلاق مصاف وموانئ أمريكية بسبب إعصار بيريل

تراجعت أسعار النفط نحو 1 % عند التسوية إلى أدنى مستوى منذ أسبوع اليوم الاثنين مع تسبب الإعصار بيريل في إغلاق مصاف وموانئ أمريكية على امتداد خليج المكسيك، وأيضا وسط آمال في أن يؤدي احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى تقليل المخاوف إزاء تعطل إمدادات الخام العالمية.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.9 % إلى 85.75 دولار للبرميل.



وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% إلى 82.33 دولار للبرميل.



وضرب الإعصار بيريل ولاية تكساس برياح عاتية وأمطار غزيرة في ظل توغله نحو البر، وأغلقت موانئ النفط وألغيت مئات الرحلات الجوية وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 2.7 مليون منزل وشركة.



وتنتج تكساس النفط والغاز الطبيعي بكميات أكبر من أي ولاية أمريكية أخرى.



وتجري في الوقت الراهن محادثات بشأن خطة أمريكية لوقف إطلاق النار تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ تسعة أشهر في غزة.



وكان المستثمرون يترقبون أيضا أي تأثير من الانتخابات في بريطانيا وفرنسا وإيران الأسبوع الماضي على السياسات الجيوسياسية والطاقة.